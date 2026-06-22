Coleta de lixo pode ser afetada nesta segunda (22) em Cachoeiro
Prefeitura orienta moradores a não colocarem resíduos nas ruas nesta segunda-feira (22), devido à paralisação dos trabalhadores da limpeza urbana.
A coleta de lixo em Cachoeiro de Itapemirim pode sofrer impactos nesta segunda-feira (22). O motivo é a paralisação nacional dos trabalhadores da limpeza urbana e da coleta de resíduos, movimento que ocorre em várias cidades do Brasil e também tem adesão no Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Diante do cenário, a Prefeitura de Cachoeiro orienta os moradores a não colocarem lixo nas ruas nesta segunda-feira. A medida busca evitar o acúmulo de resíduos em vias públicas e reduzir transtornos para a população.
Além disso, a administração municipal alerta que o descarte do lixo durante a paralisação pode favorecer a proliferação de insetos e animais. Também pode causar mau cheiro e comprometer a limpeza urbana em diferentes bairros da cidade.
Segundo a prefeitura, o município acompanha a situação e mantém diálogo com a empresa responsável pelo serviço. A administração informou ainda que adota medidas para reduzir os impactos à população.
A expectativa é que a coleta de resíduos sólidos urbanos volte à normalidade assim que possível, conforme o andamento do movimento dos trabalhadores da limpeza urbana.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726