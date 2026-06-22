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Coleta de lixo pode ser afetada nesta segunda (22) em Cachoeiro

Prefeitura orienta moradores a não colocarem resíduos nas ruas nesta segunda-feira (22), devido à paralisação dos trabalhadores da limpeza urbana.

Foto: Divulgação

A coleta de lixo em Cachoeiro de Itapemirim pode sofrer impactos nesta segunda-feira (22). O motivo é a paralisação nacional dos trabalhadores da limpeza urbana e da coleta de resíduos, movimento que ocorre em várias cidades do Brasil e também tem adesão no Espírito Santo.

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Diante do cenário, a Prefeitura de Cachoeiro orienta os moradores a não colocarem lixo nas ruas nesta segunda-feira. A medida busca evitar o acúmulo de resíduos em vias públicas e reduzir transtornos para a população.

Além disso, a administração municipal alerta que o descarte do lixo durante a paralisação pode favorecer a proliferação de insetos e animais. Também pode causar mau cheiro e comprometer a limpeza urbana em diferentes bairros da cidade.

Segundo a prefeitura, o município acompanha a situação e mantém diálogo com a empresa responsável pelo serviço. A administração informou ainda que adota medidas para reduzir os impactos à população.

A expectativa é que a coleta de resíduos sólidos urbanos volte à normalidade assim que possível, conforme o andamento do movimento dos trabalhadores da limpeza urbana.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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