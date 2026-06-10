Colisão com ônibus escolar deixa motorista ferido no Sul do ES

Um ônibus escolar da Prefeitura de Marataízes se envolveu em uma colisão com dois carros de passeio na estrada que liga os municípios de Itapemirim e Marataízes, na noite desta terça-feira (9). O acidente foi registrado poucas horas após outro veículo do transporte escolar municipal se envolver em uma ocorrência semelhante na localidade de Brejo dos Patos, em Marataízes.

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Segundo a administração municipal, o veículo seguia para Piúma, onde buscaria alunos do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), quando foi atingido por um automóvel que trafegava no sentido contrário da pista.

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Com a força da batida, o motorista do ônibus perdeu o controle da direção, colidiu contra um segundo carro e, em seguida, atingiu mourões às margens da rodovia, parando em uma área de vegetação.

O condutor do coletivo sofreu ferimentos leves. Já no primeiro carro envolvido estavam um homem e uma mulher. O motorista ficou ferido e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes. O estado de saúde dele não foi divulgado.

No segundo veículo estavam um motorista e duas crianças, de 4 e 9 anos. Nenhum dos ocupantes sofreu ferimentos.

A Prefeitura de Marataízes informou que acompanha o caso e destacou que o ônibus estava vazio no momento do acidente, uma vez que seguia para buscar os estudantes do Ifes de Piúma.