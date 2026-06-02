Confira as 255 oportunidades de emprego em Cachoeiro

Sine de Cachoeiro divulga 255 vagas de emprego em diversas áreas. Há oportunidades para serventes, motoristas, vendedores, operadores e mais. de escolaridade e perfis profissionais. Algumas funções aceitam candidatos com deficiência (PCD).

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Na indústria, destacam-se as 30 vagas para alimentador de linha de produção em frigorífico. Há ainda oportunidades para operador de produção, auxiliar de linha de produção, mecânico industrial, eletricista reparador de linhas elétricas e profissionais da área de mineração.

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O setor de transporte também está contratando. Estão disponíveis vagas para ajudante de motorista, motorista de ônibus urbano, cobrador de transporte coletivo, mecânico de veículos a diesel, eletricista de veículos e lavador de chassi.

Já no comércio e atendimento, as oportunidades incluem agente de vendas e serviços, assistente de loja e vendas, vendedor do comércio varejista, estoquista, recepcionista, atendente de balcão e cargos de gerência.

Vagas com maior número de oportunidades

Servente de Obras – 50 vagas

Alimentador de Linha de Produção (Frigorífico) – 30 vagas

Apontador de Obras – 10 vagas

Operador de Máquinas – 10 vagas

Eletricista Corrente Contínua – 10 vagas

Instalador Reparador de Linhas Telefônicas – 10 vagas

Atendente de Balcão – 10 vagas

Ajudante de Motorista – 11 vagas

Motorista de Ônibus Urbano – 5 vagas

Auxiliar de Linha de Produção (Mineração) – 5 vagas

Operador de Produção – 5 vagas

Mecânico Industrial de Equipamentos – 5 vagas

Cobrador de Transporte Coletivo – 5 vagas

Auxiliar de Limpeza Noturno – 5 vagas

Operador de Ponte Rolante – 4 vagas

Além dessas funções, o painel inclui vagas para nutricionista, auxiliar de saúde bucal, analista fiscal contábil, analista contábil, pizzaiolo, churrasqueiro, cozinheiro, garçom, costureira, empregada doméstica, técnico instalador de fibra óptica, auxiliar técnico eletrônico e professor de musculação.

Os interessados devem procurar a agência do Sine de Cachoeiro de Itapemirim para verificar os requisitos de cada vaga e realizar o encaminhamento para os processos seletivos. O órgão alerta que as oportunidades podem ser preenchidas ou alteradas sem aviso prévio.