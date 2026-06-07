Confira quais farmácias estarão de plantão em Cachoeiro neste domingo

Moradores de Cachoeiro de Itapemirim que precisarem de medicamentos neste domingo (7) podem contar com seis farmácias de plantão distribuídas em diferentes regiões da cidade.

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De acordo com a escala de funcionamento, os estabelecimentos localizados no Centro e no bairro Guandu devem permanecer abertos obrigatoriamente das 7h às 22h. Já as farmácias situadas em outros bairros funcionam das 7h às 19h, podendo estender o atendimento até as 22h de forma facultativa.

Confira as farmácias de plantão neste domingo:

Drogaria Pires

📍 Rua Bernardo Horta, 341, Guandu (em frente ao Mercado da Pedra)

📞 (28) 3522-5920

Drogaria Catedral

📍 Rua Dona Joana, 07, Centro (na descida da Padaria Brasil)

📞 (28) 99969-0834

Drogaria Total Farma

📍 Rua Lucínia Braga Machado, 02, Aquidaban (em frente ao Supermercado Folha Verde)

📞 (28) 99992-9245

Drogaria Melhor Preço Sumaré

📍 Rua Estrela do Norte, 62, Sumaré (ao lado do Hospital Infantil)

📞 (28) 3518-0099

Drogaria Basiléia

📍 Rua Basílio Pimenta, 151, Basiléia (na praça do bairro)

📞 (28) 3518-5429

Farmácia Trevo

📍 Rua Raul Nassar, 02, Waldir Furtado Amorim (Trevo do BNH)

📞 (28) 3521-5155

A orientação é que os consumidores confirmem os horários de atendimento diretamente com os estabelecimentos, especialmente no caso das farmácias dos bairros, que podem optar por estender o funcionamento até as 22 horas.