Consultoria que será liderada por Mariano Cartagena projeta expansão de eficiência para empresas na Flórida

O mercado de consultoria de gestão nos Estados Unidos projeta um cenário de expansão vigorosa. Segundo dados da IBIS World, o setor caminhará para movimentar cerca de 411,7 bilhões de dólares em 2026, impulsionado pela urgência das corporações em reestruturar custos e aprimorar a resiliência produtiva. No âmbito regional, a mesma pesquisa do instituto aponta que o mercado de consultoria da Flórida deverá atingir a marca de 28,5 bilhões de dólares no mesmo período. Este crescimento é amplamente sustentado pela posição geográfica e comercial do estado, que funciona como o principal portal logístico para as Américas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Para atender a esta alta demanda por excelência corporativa, a EMC Strategies iniciará suas atividades baseada em Brickell, o coração financeiro de Miami. A nova empresa de consultoria corporativa será conduzida pelo executivo Mariano Cartagena e nascerá com o objetivo central de oferecer suporte estratégico para o alto escalão diretivo. O foco da organização será direcionado a grandes empresas e redes de distribuição multinacionais que planejam utilizar a infraestrutura da Flórida para alavancar suas operações em território norte-americano.

A magnitude da infraestrutura local ilustra a importância do projeto. A Flórida abriga atualmente mais de 11.500 estabelecimentos estritamente logísticos e um ecossistema mais amplo de 63.000 empresas que geram emprego para mais de meio milhão de profissionais. Como exemplo da força regional, apenas a atividade de cargas do complexo Port Everglades apoia mais de 190.000 postos de trabalho e reverte anualmente mais de 1 bilhão de dólares em tributos estaduais e locais. O crescimento massivo do comércio internacional impõe, no entanto, a necessidade imediata de desenhos organizacionais mais inteligentes para suportar as complexidades regulatórias e os custos operacionais.

Diante dos desafios do mercado, a futura consultoria irá implementar soluções de altíssimo nível. A operação desenvolverá manuais de negociação personalizados, diagnósticos aprofundados de despesas estruturais e a remodelagem de governança para as compras corporativas. A prestação destes serviços especializados garantirá a sustentabilidade financeira dos clientes, protegendo suas margens de rentabilidade e evitando gargalos logísticos que frequentemente prejudicam a continuidade dos negócios.

A atuação de Mariano Cartagena à frente do negócio garantirá a transposição de metodologias que já se provaram capazes de alcançar otimizações de até 28% em despesas de frete e revisões contratuais que reduziram orçamentos de infraestrutura em até 35%. Além das consultorias diretas, a empresa estruturará programas de educação executiva para capacitar as equipes internas das corporações clientes, fortalecendo a retenção de talentos e a solidez operacional do mercado.