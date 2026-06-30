Do romance para a delegacia: casal é preso com droga em Anchieta

A Polícia Civil autuou em flagrante um casal por tráfico de drogas nesta terça-feira (30), em Anchieta. A ação ocorreu por meio da Delegacia Regional de Anchieta, com apoio da Polícia Militar.

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Os policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos bairros Nova Esperança e Nova Anchieta. Um homem de 26 anos e uma mulher de 18 anos foram detidos e levados para a unidade policial.

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Segundo o delegado Rodrigo de Mello, que responde pela Delegacia Regional de Anchieta, a operação começou no bairro Nova Esperança. No local, os policiais não encontraram materiais ilícitos.

Em seguida, as equipes foram até um imóvel no bairro Nova Anchieta. Durante as buscas, os agentes apreenderam cerca de 30 gramas de cocaína, já acondicionadas para venda, além de três aparelhos celulares.

O homem de 26 anos, que já tinha antecedentes criminais e condenações por tráfico de drogas, e a companheira dele, de 18 anos, foram encaminhados à Delegacia Regional de Anchieta para prestar depoimento.

Durante o interrogatório, a mulher afirmou que a droga pertencia a ela. De acordo com o delegado, ela declarou que comprou o entorpecente na rodoviária de Piúma com o objetivo de revendê-lo.

Já o homem negou ser dono da cocaína. No entanto, segundo a Polícia Civil, ele apresentou uma versão contraditória e pouco convincente.

Ainda conforme o delegado, havia indícios de que o suspeito sabia da existência da droga. O entorpecente foi encontrado dentro do guarda-roupa, no quarto dele. A polícia também considerou os antecedentes criminais do homem durante a análise do caso.

Diante dos elementos levantados na investigação, a Polícia Civil autuou os dois em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Após os procedimentos na delegacia, o casal foi encaminhado para unidades prisionais. Eles permanecem à disposição da Justiça.