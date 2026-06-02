Dois suspeitos de tráfico são presos com drogas em Domingos Martins

Uma ação integrada das polícias Civil e Militar resultou na prisão de dois homens, de 23 e 37 anos, suspeitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, na tarde da última sexta-feira (29), em Domingos Martins, na região serrana do Espírito Santo.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes da Força Tática receberam informações de que os suspeitos teriam viajado até a Grande Vitória para adquirir entorpecentes que seriam comercializados posteriormente em Marechal Floriano. Com base nas informações levantadas, os policiais montaram um cerco no trevo de Domingos Martins para interceptar o retorno da dupla.

Durante a operação, os agentes abordaram um veículo de aplicativo que correspondia às características repassadas pelas equipes de inteligência. No interior do automóvel, os policiais encontraram uma sacola contendo 34 pinos de cocaína, uma pedra de crack com aproximadamente 25 gramas, dois invólucros de maconha e um comprimido de droga sintética do tipo MD.

Segundo a Polícia Civil, os dois homens já eram conhecidos pelas forças de segurança por envolvimento com o tráfico de drogas na região. Ainda conforme a corporação, um dos suspeitos possuía registros anteriores pelo mesmo crime e estava em liberdade em decorrência de decisão judicial relacionada a uma condenação anterior.

As investigações apontam que os suspeitos utilizavam uma prática recorrente para abastecer o comércio ilegal de drogas no interior do estado. Eles se deslocavam até municípios da Grande Vitória para adquirir os entorpecentes por valores menores e revendê-los posteriormente em cidades da região serrana.

Após a abordagem, os dois homens foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Domingos Martins juntamente com todo o material apreendido. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Após os procedimentos legais, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil destacou que a integração entre as forças de segurança tem contribuído para o fortalecimento das ações de combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região serrana do Espírito Santo.