Eclipse raro vai escurecer o céu por mais de 6 minutos; veja detalhes

O eclipse solar total de 2 de agosto de 2027 já desperta a atenção de astrônomos e curiosos em várias partes do mundo. O fenômeno deve ser um dos mais longos do século e poderá deixar algumas regiões do planeta no escuro por mais de seis minutos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Segundo dados astronômicos, a fase de totalidade poderá chegar a aproximadamente 6 minutos e 23 segundos. Esse é o momento em que a Lua cobre completamente o disco solar para quem observa o fenômeno dentro da chamada faixa de totalidade.

Leia também:

Apesar da repercussão mundial, o eclipse não deixará todo o planeta no escuro. A escuridão total ocorrerá apenas em uma faixa específica da Terra. Fora dela, alguns países verão o eclipse de forma parcial.

Por que o eclipse de 2027 será tão longo?

O eclipse solar acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol. Quando o alinhamento fica perfeito para uma determinada região, a Lua bloqueia totalmente a luz solar por alguns minutos.

No caso do eclipse de 2027, a duração chama atenção porque a sombra da Lua percorrerá uma faixa favorável do planeta. Além disso, a Lua estará em uma posição que favorece uma cobertura mais prolongada do Sol para quem estiver na região central do fenômeno.

Por isso, especialistas tratam o evento como um dos eclipses solares mais aguardados das próximas décadas.

Onde o eclipse solar total será visível?

A fase total do eclipse poderá ser vista em partes do sul da Espanha, Gibraltar, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália.

Algumas cidades estarão na rota da totalidade, como Cádiz, na Espanha; Tânger, no Marrocos; Gibraltar; Benghazi, na Líbia; Luxor, no Egito; e Jeddah, na Arábia Saudita.

A região próxima a Luxor, no Egito, deve registrar uma das maiores durações do eclipse. Por isso, o país deve atrair turistas, pesquisadores e observadores do céu.

Qual será o horário do eclipse?

O evento global começa por volta de 7h30 no horário UTC, o que corresponde a 4h30 no horário de Brasília. No entanto, cada país terá horários diferentes de início, auge e término, conforme a posição geográfica.

No Egito, por exemplo, o eclipse ocorrerá no fim da manhã e início da tarde, no horário local. Já em partes da Espanha e do Norte da África, a observação acontecerá pela manhã.

No Brasil, a totalidade não será visível. A previsão indica apenas uma fase parcial em uma área restrita do país, no início da manhã. Segundo a plataforma Time and Date, essa fase parcial ocorrerá entre 5h12 e 5h38, no horário de Brasília.

Eclipse será visível no Espírito Santo?

O Espírito Santo não estará na faixa de totalidade do eclipse solar de 2027. Portanto, os capixabas não verão o céu escurecer completamente por causa do fenômeno.

Para acompanhar a fase total, será necessário viajar para uma das regiões que estarão no caminho da sombra da Lua. Outra opção será acompanhar transmissões ao vivo feitas por observatórios, instituições científicas e canais especializados em astronomia.

Curiosidades sobre o eclipse solar de 2027

Uma das principais curiosidades é que a totalidade passará por regiões históricas e turísticas. Luxor, no Egito, por exemplo, reúne templos e monumentos antigos, o que deve tornar o fenômeno ainda mais simbólico para observadores e fotógrafos.

Durante a totalidade, o céu pode escurecer de forma intensa por alguns minutos. Nesse momento, observadores localizados na faixa correta podem ver a coroa solar, uma camada externa da atmosfera do Sol que normalmente fica invisível por causa do brilho intenso.

Outro ponto importante é que a fase total dura poucos minutos, mas o eclipse completo leva mais tempo. Antes e depois da totalidade, ocorre a fase parcial, quando a Lua cobre apenas parte do Sol.

É preciso usar proteção para observar?

Sim. A observação direta do Sol exige proteção adequada. Óculos escuros comuns não servem para acompanhar eclipses solares.

Especialistas recomendam o uso de óculos próprios para eclipse ou filtros solares certificados durante as fases parciais. A observação sem proteção pode causar danos à visão.

A única exceção ocorre durante a totalidade, quando a Lua cobre completamente o Sol. Mesmo assim, esse momento dura pouco e só acontece para quem está dentro da faixa total do eclipse.

Fenômeno deve movimentar turismo astronômico

Por causa da duração incomum, o eclipse solar de 2027 deve movimentar o turismo astronômico em países que estarão na rota da totalidade.

Hotéis, agências de viagem, pesquisadores e observadores do céu já acompanham o planejamento para o fenômeno. A expectativa é que milhares de pessoas busquem locais com céu limpo e boa visibilidade.

O evento reforça o fascínio dos eclipses solares. Em poucos minutos, a combinação entre ciência, natureza e observação transforma o dia em noite e cria um dos espetáculos mais impressionantes do céu.