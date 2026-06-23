Empresa do Sul do ES abre vaga para Auxiliar de Produção; saiba como se candidatar

A AG3, em parceria com o Grupo PifPaf, está com vaga aberta para o cargo de Auxiliar de Produção para atuação em Castelo.

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A vaga não exige experiência; entretanto, a empresa busca candidatos com perfil proativo e disposição para atuar em atividades operacionais.

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Moradores de Cachoeiro de Itapemirim, Atílio Vivácqua, Jerônimo Monteiro, Alegre e Guaçuí também podem se inscrever, isso por que a empresa oferece transporte fretado para essas cidades.

Entre as funções do cargo estão a execução de atividades na linha de produção, seguindo padrões de qualidade, segurança e produtividade estabelecidos pela empresa.

O profissional também deverá atuar na manipulação, separação, embalagem e movimentação de produtos e materiais. A vaga oferece salário compatível com a função, transporte fretado, refeição na empresa, ajuda de custo e prêmio assiduidade.

Os interessados devem enviar o currículo pelo WhatsApp: (28) 99972-5068.