Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam nascimento da filha Alice

Meses depois de oficializarem a união, os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciaram a chegada da primeira filha, Alice, em postagem nas redes sociais. A menina nasceu no último sábado (6), e teve suas primeiras imagens divulgadas nessa segunda-feira (8).

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“Bem-vinda ao mundo, Alice. Você transformou tudo com a sua chegada”, escreveu Laís em seu Instagram. “Agora entendemos que nossos corações eram capazes de amar muito mais do que imaginávamos. Mamãe e papai já te amam infinitamente!”

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Os comentários da postagem foram invadidos por amigos e fãs do casal, incluindo outros ex-BBBs como Eslovênia Marques, Marília Miranda e Larissa Tomássia.

Laís e Gustavo começaram a namorar após o fim do Big Brother Brasil 2022 e se casaram em setembro de 2025. O anúncio da gravidez veio em dezembro do mesmo ano, também pelo Instagram, rede na qual Alice já tem um perfil.