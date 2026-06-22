Ex-paquito Robson Barros morre aos 57 anos; Xuxa e colegas lamentam
Além de assistentes de palco de Xuxa, os paquitos - versão masculina das famosas paquitas, que já a acompanhavam há algum tempo - também tiveram carreira musical
Robson Barros, ex-paquito dos programas de Xuxa Meneghel na década de 1980, morreu no sábado (20), aos 57 anos de idade. A família informou o fato em seu perfil de Instagram, mas não divulgou a causa da morte.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O velório ocorreu no cemitério Parque Morumby, e o sepultamento no cemitério de Congonhas, em São Paulo, neste domingo (21).
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A morte de Robson Barros foi lamentada por diversos colegas, fãs e amigos, incluindo Xuxa.
A apresentadora publicou um vídeo em que ele canta no Xou da Xuxa como homenagem.
“Meu Robson Paulistinha. Você foi e é um cara incrível. Que Deus te receba com um sorriso lindo e muito carinho. Você merece todos os aplausos, meu eterno paquito. Te amamos”, escreveu ela.
“Robson é um dos caras mais legais que eu conheci. Descansa, meu querido”, postou Juliana Baroni.
Andréa Sorvetão, outra ex-paquita, relembrou uma foto ao lado do colega: “Querido e amado amigo Robson Barros! Sem palavras! Triste demais.”
Quem eram os ‘paquitos’ de Xuxa, como Robson Barros
Além de assistentes de palco de Xuxa, os paquitos – versão masculina das famosas paquitas, que já a acompanhavam há algum tempo – também tiveram carreira musical, lançando discos entre o fim dos anos 1980 e início dos 1990.
Além de Robson Barros, integraram o grupo Paquitos Marcello Faustini, Egon Júnior, Alexandre Canhoni, Yuri Martins e Cláudio Heinrich (que chegou a protagonizar a novela Uga Uga anos depois)
Confira abaixo uma imagem publicada no Instagram de Robson Barros referente à época em que ele ainda era um ‘paquito’ de Xuxa.
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