Família autoriza doação de órgãos e ajuda a salvar vidas em Cachoeiro
Procedimento realizado nesta quinta-feira (25) foi autorizado pela família do doador e beneficiará pacientes na fila de transplantes.
A Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim realizou, nesta quinta-feira (25), uma nova captação de órgãos. O procedimento foi possível após a autorização da família do doador.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Foram captados o coração, o fígado e as córneas. Os órgãos e tecidos serão encaminhados a pacientes que aguardam na fila nacional de transplantes.
A decisão da família é uma etapa indispensável para que a doação aconteça. Por isso, profissionais de saúde reforçam a importância de conversar sobre o tema ainda em vida.
A enfermeira Beatriz Colodetti, da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (CIHDOTT) da Santa Casa, destaca que a autorização familiar é obrigatória.
“É a família que vai autorizar a doação. Por isso, é importante deixá-la avisada”, afirma.
Como ocorre a doação de órgãos
A doação de órgãos só pode ser realizada após a confirmação da morte encefálica. Essa condição é caracterizada pela perda total e irreversível das funções cerebrais.
O diagnóstico segue protocolos rigorosos previstos na legislação brasileira. A confirmação é feita por equipe médica especializada, com avaliações clínicas e exames complementares.
Para ser doador, não é necessário registrar nenhum documento. O passo mais importante é informar a família sobre esse desejo. Sem a autorização dos familiares, a captação não pode ser realizada.
Quais órgãos e tecidos podem ser doados
Entre os órgãos que podem ser doados estão coração, pulmões, fígado, rins, pâncreas e intestino. Também podem ser transplantados tecidos como córneas, pele, ossos, tendões, válvulas cardíacas e medula óssea.
Após a captação, os órgãos são destinados a pacientes cadastrados nas listas de espera das Centrais Estaduais de Transplantes. A definição dos receptores segue critérios médicos, técnicos e de compatibilidade.
O que é morte encefálica
A morte encefálica ocorre quando há perda definitiva das funções do cérebro, incluindo o tronco cerebral. Mesmo que alguns órgãos continuem funcionando com suporte de aparelhos por determinado período, a condição caracteriza legalmente a morte.
A confirmação do diagnóstico envolve avaliações feitas por dois médicos e exames específicos, conforme determina a legislação.
Após o procedimento de retirada dos órgãos e tecidos, o corpo do doador passa por reconstituição, como previsto em lei. O velório e o sepultamento podem ocorrer normalmente.
A Santa Casa reforça que a doação de órgãos pode transformar a vida de pessoas que aguardam por um transplante. Conversar com a família sobre esse desejo é o primeiro passo para que a decisão seja respeitada.
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