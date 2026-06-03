Família doa córneas de motorista morto em acidente em Cachoeiro

As córneas de João Renato Fassarella, de 64 anos, foram doadas pela família após a confirmação de sua morte. O motorista não resistiu aos ferimentos provocados por um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (2), na ES-482, na região de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

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Segundo as informações apuradas, João Renato conduzia um Toyota Corolla pela rodovia quando tentou realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, o veículo aquaplanou na pista molhada, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. O carro saiu da pista e atingiu violentamente uma coluna de concreto que sustenta um viaduto.

Com a força do impacto, a vítima ficou presa às ferragens. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, enquanto militares do Corpo de Bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento.

Após ser retirado do veículo, João Renato recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar da região. Contudo, apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu aos ferimentos.

Familiares informaram que a doação das córneas foi autorizada após o óbito. O sepultamento de João Renato Fassarella será realizado em Burarama, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, onde familiares e amigos prestarão as últimas homenagens.