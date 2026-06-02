Feira da Agricultura Familiar movimenta Itapemirim; veja programação

A Prefeitura de Itapemirim realiza ao longo deste mês a Feira da Agricultura Familiar, iniciativa que busca valorizar os produtores rurais do município e aproximar a população dos alimentos cultivados no campo. A programação acontecerá em diferentes pontos da cidade durante o mês de junho.

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A feira tem como objetivo fortalecer a economia local, incentivar o consumo de produtos frescos e ampliar a visibilidade dos agricultores familiares, responsáveis por grande parte dos alimentos que chegam diariamente à mesa dos brasileiros.

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De acordo com a programação divulgada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário (Semader), as edições ocorrerão nos dias 3, 10, 17 e 24 de junho, na Praça de Itaipava. Já nos dias 19 e 26 de junho, a feira será realizada na Praça da Vila. O atendimento acontecerá sempre das 6h às 12h.

Durante os eventos, os consumidores poderão encontrar frutas, verduras, legumes e outros produtos cultivados por agricultores da região. Além da comercialização dos alimentos, a iniciativa contribui para fortalecer a renda dos produtores e estimular a permanência das famílias no campo.

A ação integra as atividades do mês dedicado à valorização da agricultura familiar. Em publicação nas redes sociais, a Prefeitura destacou que a agricultura familiar vai além da produção de alimentos, sendo responsável por sustentar famílias, preservar tradições e impulsionar o desenvolvimento rural.

A expectativa é que a feira continue atraindo moradores e visitantes, consolidando-se como um importante espaço de geração de renda, incentivo à produção local e fortalecimento da economia de Itapemirim.

Serviço

Feira da Agricultura Familiar de Itapemirim

📍 Praça de Itaipava

03 de junho

10 de junho

17 de junho

24 de junho

📍 Praça da Vila

19 de junho

26 de junho

⏰ Horário: das 6h às 12h.