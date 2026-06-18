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Festa de São João de Muqui 2026 começa nesta sexta com shows e tradição

O evento também deve atrair visitantes de outras cidades da região, fortalecendo o turismo e a economia local.

A tradicional Festa de São João de Muqui 2026 começa nesta sexta-feira (19) e promete movimentar o município durante três dias de programação. A programação seguirá até domingo (21), reunindo música, atrações culturais, gastronomia, entretenimento e atividades voltadas para toda a família.

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Realizada no maior Sítio Histórico do Espírito Santo, a festa reforça a tradição junina e valoriza a cultura do povo muquiense. O evento também deve atrair visitantes de outras cidades da região, fortalecendo o turismo e a economia local.

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Programação da Festa de São João de Muqui 2026

  • Sexta-feira | 19 de junho
  • 21h – Carol e Yuran
  • 22h30 – Frank Aguiar
  • 00h – João Felipe e Rafael
  • Sábado | 20 de junho
  • 17h – Tina Show
  • 21h – Jessé Pimenta
  • 22h30 – Cleiton & Camargo
  • 00h – Luiz Paulo Forrozão
  • Domingo | 21 de junho
  • 8h – Desfile Escolar
  • 10h – Encontro de Bandas e Fanfarras
  • 11h30 – Leilão de Bezerros
  • 14h – Boi no Rolete
  • 21h – Nosso Sentimento
  • 22h30 – Thiago Cunha
  • 00h – Poliana Mell

A celebração mantém viva as tradição local e proporciona momentos de lazer, cultura e confraternização entre famílias e amigos.

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