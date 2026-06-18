Festa de São João de Muqui 2026 começa nesta sexta com shows e tradição

A tradicional Festa de São João de Muqui 2026 começa nesta sexta-feira (19) e promete movimentar o município durante três dias de programação. A programação seguirá até domingo (21), reunindo música, atrações culturais, gastronomia, entretenimento e atividades voltadas para toda a família.

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Realizada no maior Sítio Histórico do Espírito Santo, a festa reforça a tradição junina e valoriza a cultura do povo muquiense. O evento também deve atrair visitantes de outras cidades da região, fortalecendo o turismo e a economia local.

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Programação da Festa de São João de Muqui 2026

Sexta-feira | 19 de junho

21h – Carol e Yuran

22h30 – Frank Aguiar

00h – João Felipe e Rafael

Sábado | 20 de junho

17h – Tina Show

21h – Jessé Pimenta

22h30 – Cleiton & Camargo

00h – Luiz Paulo Forrozão

Domingo | 21 de junho

8h – Desfile Escolar

10h – Encontro de Bandas e Fanfarras

11h30 – Leilão de Bezerros

14h – Boi no Rolete

21h – Nosso Sentimento

22h30 – Thiago Cunha

00h – Poliana Mell

A celebração mantém viva as tradição local e proporciona momentos de lazer, cultura e confraternização entre famílias e amigos.