Festa de São João de Muqui 2026 começa nesta sexta com shows e tradição
O evento também deve atrair visitantes de outras cidades da região, fortalecendo o turismo e a economia local.
A tradicional Festa de São João de Muqui 2026 começa nesta sexta-feira (19) e promete movimentar o município durante três dias de programação. A programação seguirá até domingo (21), reunindo música, atrações culturais, gastronomia, entretenimento e atividades voltadas para toda a família.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Realizada no maior Sítio Histórico do Espírito Santo, a festa reforça a tradição junina e valoriza a cultura do povo muquiense. O evento também deve atrair visitantes de outras cidades da região, fortalecendo o turismo e a economia local.
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Programação da Festa de São João de Muqui 2026
- Sexta-feira | 19 de junho
- 21h – Carol e Yuran
- 22h30 – Frank Aguiar
- 00h – João Felipe e Rafael
- Sábado | 20 de junho
- 17h – Tina Show
- 21h – Jessé Pimenta
- 22h30 – Cleiton & Camargo
- 00h – Luiz Paulo Forrozão
- Domingo | 21 de junho
- 8h – Desfile Escolar
- 10h – Encontro de Bandas e Fanfarras
- 11h30 – Leilão de Bezerros
- 14h – Boi no Rolete
- 21h – Nosso Sentimento
- 22h30 – Thiago Cunha
- 00h – Poliana Mell
A celebração mantém viva as tradição local e proporciona momentos de lazer, cultura e confraternização entre famílias e amigos.
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