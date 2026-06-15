Flecha Branca realiza vistoria na frota em Cachoeiro
Durante a vistoria, são avaliadas as condições gerais dos ônibus.
A viação Flecha Branca, que integra o Consórcio Novo Trans, passa por um importante processo de fiscalização que contribui para oferecer mais segurança, conforto e qualidade aos passageiros. A frota do Consórcio Novotrans, responsável pela operação do sistema na cidade, está sendo submetida à vistoria obrigatória realizada semestralmente pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A inspeção é conduzida pelos fiscais da agência e tem como principal objetivo garantir que os veículos atendam às exigências previstas na legislação e no contrato de concessão. Proporcionando viagens mais tranquilas para a população que utiliza o transporte coletivo diariamente.
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Durante a vistoria, são avaliadas as condições gerais dos ônibus, incluindo aspectos estruturais, operacionais e o estado de conservação das carrocerias. Os agentes também verificam itens fundamentais para a segurança e o bem-estar dos usuários.
A realização dessas vistorias demonstra o compromisso do município e do Consórcio Novotrans em manter uma operação eficiente e confiável. O trabalho de fiscalização e manutenção busca oferecer um serviço cada vez mais seguro, garantindo mais tranquilidade e respeito aos milhares de cidadãos que dependem do transporte público em Cachoeiro de Itapemirim.
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