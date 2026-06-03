Foragido da Justiça é capturado pela PM em Guaçuí
Suspeito foi localizado pela Polícia Militar durante atendimento a uma denúncia no Centro da cidade e encaminhado à Delegacia Regional de Alegre.
Um homem que estava foragido da Justiça foi recapturado pela Polícia Militar na noite desta terça-feira (2), no Centro de Guaçuí.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a corporação, as equipes foram acionadas para averiguar uma denúncia de possível violência doméstica em uma residência localizada na Rua Tenente Arnaldo Túlio. Durante a verificação da ocorrência, os militares identificaram que um dos envolvidos possuía mandado de recaptura em aberto.
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Segundo a PM, o suspeito havia fugido do sistema prisional no dia 18 de maio deste ano. Após buscas no imóvel, os policiais localizaram o homem escondido debaixo de uma cama.
Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Regional de Alegre, onde foi apresentado à autoridade policial para os procedimentos legais.
A ação resultou na retirada de circulação de mais um foragido da Justiça, reforçando o trabalho de monitoramento e cumprimento de mandados realizado pelas forças de segurança na região.
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