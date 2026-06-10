Foragido investigado pela morte da filha de 3 anos é preso em Guaçuí

Uma operação integrada entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) resultou na prisão de um homem de 23 anos na manhã desta quarta-feira (10), em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo. O suspeito era considerado foragido da Justiça e é investigado por crimes de grande repercussão ocorridos no Rio de Janeiro.

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Segundo as investigações, ele é apontado como responsável pela morte da própria filha, uma criança de três anos, além da tentativa de homicídio contra o filho, que tinha apenas um ano de idade. Os crimes aconteceram em 2023 e tiveram ampla repercussão nacional.

Contra o investigado havia dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias (RJ), em agosto de 2023 e março de 2026, ambos relacionados ao mesmo processo.

A localização do suspeito foi possível após um trabalho conjunto de inteligência realizado pelas duas corporações. Desde a madrugada da última terça-feira (9), equipes especializadas monitoraram os deslocamentos do foragido, reunindo informações que permitiram identificar seu paradeiro e definir o momento mais seguro para a abordagem.

A prisão foi realizada em Guaçuí durante uma operação coordenada por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), da Polícia Civil do Rio de Janeiro, com apoio do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat) Sul, da Polícia Civil do Espírito Santo.

Após ser capturado, o homem foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foram realizados os procedimentos legais. Em seguida, ele foi transferido para o sistema prisional capixaba, permanecendo à disposição da Justiça.

De acordo com o chefe da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim e coordenador do Ciat Sul, delegado Rômulo Carvalho Neto, a ação reforça a importância da integração entre as forças de segurança na localização de foragidos e no combate à criminalidade.

“A ação demonstra a importância da integração entre as forças de segurança pública e reforça o compromisso das polícias civis do Espírito Santo e do Rio de Janeiro no combate à criminalidade e na localização de foragidos da Justiça”, destacou o delegado.