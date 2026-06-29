Homem com mandados por homicídio é preso em Divino de São Lourenço

Um homem de 31 anos foi preso pela Polícia Militar em Divino de São Lourenço, no último sábado (27). Contra ele havia dois mandados de prisão: um relacionado a crimes de porte de arma e homicídio; o outro foi expedido pela Comarca de Mantena, em Minas Gerais, também por homicídio.

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Segundo a PM, os militares foram até o endereço do suspeito. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem e outro indivíduo tentaram fugir em direção a uma área de mata. Os policiais montaram um cerco e conseguiram deter o suspeito. O outro envolvido não foi localizado.

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Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram uma espingarda calibre .22, sem numeração aparente, equipada com uma luneta. De acordo com a polícia, a arma estava escondida no quintal da residência, próximo a uma bananeira.

A espingarda e a luneta foram apreendidas e encaminhadas junto com o detido para a delegacia.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a 6ª Delegacia Regional de Alegre, junto com a arma e a luneta apreendidas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.