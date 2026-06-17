Homem desaparecido há três dias é encontrado morto em rio de Guaçuí

O Corpo de Bombeiros localizou, na manhã desta quarta-feira (17), o corpo de um homem que estava desaparecido havia três dias em Alegre, no Sul do Espírito Santo.

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Militares da 2ª Companhia do 3º Batalhão, sediada em Guaçuí, foram acionados após moradores encontrarem vestígios às margens do Rio Norte, nas proximidades da comunidade de Placa. As informações foram repassadas por familiares e populares que acompanhavam as buscas.

Segundo relatos, a vítima havia sido vista pela última vez por volta das 21h30 da última segunda-feira (15). Imagens de câmeras de segurança registraram a passagem do homem, que, de acordo com testemunhas, apresentava sinais de embriaguez.

Ao chegarem ao local indicado, os bombeiros iniciaram uma varredura superficial e delimitaram uma área de aproximadamente 100 metros, tanto à montante quanto à jusante do ponto onde os vestígios foram encontrados.

Durante as buscas, os militares localizaram o corpo submerso a cerca de três metros de profundidade. Após o resgate, a vítima foi deixada sob responsabilidade da Polícia Militar, que preservou a área até a chegada da Polícia Científica, responsável pelos procedimentos periciais e pela remoção do corpo.

As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades competentes.