Homem é morto a tiros em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem identificado como Luiz Felipe Vigna, de 40 anos, foi morto a tiros na tarde deste sábado (6), no bairro Parque Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com informações da Polícia Militar, equipes foram acionadas após denúncias de disparos de arma de fogo em uma rua sem saída da região. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão, já sem sinais vitais.

Luiz Felipe apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo em diferentes partes do corpo, incluindo cabeça, tórax e membros. Conforme os primeiros levantamentos realizados no local, há indícios de que mais de uma arma tenha sido utilizada no crime.

Moradores da região relataram à polícia que três homens encapuzados teriam saído de uma área de mata próxima e efetuado vários disparos contra a vítima. Após a execução, os suspeitos fugiram pelo mesmo trajeto e não foram localizados.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. A área foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Científica. Após a análise técnica, o corpo foi removido para o Serviço Médico Legal (SML).

Ainda de acordo com a PM, Luiz Felipe tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região. O caso será investigado pela Polícia Civil, que busca identificar a autoria e a motivação do homicídio.