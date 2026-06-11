Homem é preso em Guaçuí por descumprir medida protetiva

Policiais civis da Delegacia de Guaçuí e do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM) prenderam, no início da noite desta terça-feira (10), um homem de 29 anos que estava com mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de descumprimento de medida protetiva, previsto na Lei Maria da Penha.

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A prisão ocorreu durante a escala ISEO e integra a Operação Nacional Mulher Segura – 2ª Edição, iniciativa voltada ao combate à violência doméstica e familiar e à proteção de mulheres em situação de vulnerabilidade.

Segundo a Polícia Civil, a ordem judicial foi expedida pela 2ª Vara de Guaçuí após representação do NEAM. A medida foi adotada após a vítima registrar ocorrência relatando o descumprimento da decisão judicial e informar que teria sido agredida pelo ex-companheiro em janeiro deste ano.

Após receber informações de que o suspeito havia retornado ao município, as equipes iniciaram diligências e localizaram o homem em sua residência. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Guaçuí para os procedimentos legais.

A Polícia Civil destacou que a ação faz parte dos esforços permanentes de enfrentamento à violência contra a mulher e do cumprimento das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha.