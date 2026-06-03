Homem morre esmagado pelo próprio carro durante manutenção em Anchieta

Um homem de 59 anos morreu na tarde de terça-feira (2) após sofrer um acidente enquanto realizava um reparo em seu veículo na Praia de Guanabara, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo.

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Segundo informações da Polícia Militar, a vítima fazia a manutenção do automóvel utilizando um macaco hidráulico quando o equipamento apresentou falha. Com isso, o carro desabou e atingiu o homem, que ficou preso sob o veículo.

Um motorista que passava pelo local percebeu a situação e parou para prestar socorro. Ao se aproximar, encontrou a vítima embaixo do carro, que estava apoiado apenas sobre a roda dianteira esquerda. Com a ajuda de outras pessoas, o veículo foi retirado para possibilitar o atendimento.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e encontraram o homem caído ao solo, sem sinais vitais e em parada cardiorrespiratória. Os militares iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação e mantiveram o atendimento até a chegada de uma unidade avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Apesar dos esforços das equipes de resgate, a vítima não resistiu e teve o óbito constatado ainda no local do acidente.

As circunstâncias da ocorrência serão apuradas pelas autoridades competentes.