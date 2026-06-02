Ibatiba, Iúna e Castelo são alvo de operação contra homicídios e pistolagem
Os municípios de Ibatiba, Iúna e Castelo foram alvo de uma grande operação policial deflagrada na manhã desta terça-feira (2) para combater crimes como homicídio qualificado, pistolagem, fraude processual e organização criminosa. A ação, denominada “Lucas 3:14”, mobilizou forças de segurança do Espírito Santo e também cumpriu mandados na cidade de Mutum, em Minas Gerais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A operação é coordenada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência Regional Serrana, em conjunto com a Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e a Promotoria de Justiça de Ibatiba, do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
Ao todo, foram expedidos 10 mandados de prisão e 12 mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais são resultado de uma investigação que apura a atuação de um grupo suspeito de envolvimento em homicídios, organização criminosa, falsidade ideológica, fraude processual, ocultação e destruição de provas.
A operação conta com o apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), além de equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar. Ao todo, 56 agentes participam da ação.
Segundo as autoridades, até o momento oito pessoas foram presas. Entre elas estão quatro policiais militares. A operação segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas ao longo do dia.
O nome da operação faz referência ao versículo bíblico Lucas 3:14, que diz: “E ele disse: A ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo”. A citação foi escolhida pelos investigadores em razão dos crimes apurados durante as investigações.
As autoridades não divulgaram os nomes dos investigados nem detalhes sobre cada mandado cumprido. O objetivo da ação é reunir provas e responsabilizar os envolvidos nos crimes investigados.
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