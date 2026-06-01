Igor Rodrigues estrutura operação em Miami para ampliar eficiência logística entre Estados Unidos e América Latina
MX Global Solutions aposta em inteligência aduaneira, planejamento operacional e capacitação corporativa para apoiar empresas americanas em mercados internacionais
A relação comercial entre Estados Unidos e América Latina atravessa um dos períodos de maior transformação das últimas décadas. O avanço do nearshoring, a reorganização das cadeias globais de suprimentos e a busca por rotas mais eficientes de distribuição vêm reposicionando a Flórida como um dos principais centros logísticos do hemisfério ocidental. Dados do Enterprise Florida indicam que o estado movimenta anualmente mais de US$ 190 bilhões em operações comerciais com América Latina e Caribe, enquanto Miami concentra uma das estruturas mais estratégicas para importação, exportação e redistribuição internacional de cargas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Ao mesmo tempo em que o fluxo comercial cresce, empresas americanas enfrentam desafios cada vez mais complexos relacionados à conformidade aduaneira, previsibilidade logística e integração operacional entre diferentes mercados. Divergências tarifárias, exigências regulatórias específicas e atrasos documentais continuam entre os principais fatores responsáveis pelo aumento de custos e pela lentidão no trânsito internacional de mercadorias.
É dentro desse ambiente que o executivo Igor Marsura Bibanco Rodrigues estrutura a MX Global Solutions, empresa que terá operações centralizadas em Miami com foco em inteligência logística, suporte operacional e integração comercial entre Estados Unidos e América Latina. A proposta da companhia é atuar como uma plataforma estratégica de apoio a empresas que buscam ampliar eficiência em processos internacionais de importação, exportação e distribuição regional.
Diferentemente do modelo tradicional de agenciamento de cargas, a operação foi desenhada para atuar na análise integrada das cadeias de suprimentos. O foco envolve planejamento de rotas, acompanhamento regulatório, coordenação documental e desenvolvimento de estratégias voltadas à redução de gargalos operacionais que impactam diretamente no prazo, custo e previsibilidade logística. Este modelo de negócio é fruto de uma metodologia criada e implantada por Igor no Brasil, onde gerou economia financeira e de prazos, tornando as empresas mais competitivas em seus mercados. Relatórios do Banco Mundial apontam que a eficiência logística está diretamente associada à competitividade das exportações e à capacidade de expansão sustentável das empresas em mercados globais.
A escolha de Miami como base operacional acompanha uma tendência observada entre empresas globais que utilizam a cidade como ponto de conexão entre América do Norte, América Latina e Caribe. Além da infraestrutura portuária e aeroportuária de grande escala, a região concentra operadores internacionais, centros financeiros, distribuidores e estruturas alfandegárias consideradas estratégicas para o comércio hemisférico.
Outro eixo importante do modelo desenvolvido por Igor Rodrigues está relacionado à capacitação corporativa. A empresa prevê programas voltados ao treinamento de equipes internas de clientes americanos em áreas como compliance aduaneiro, classificação tarifária, regras de origem e gestão operacional de embarques internacionais. A proposta busca ampliar a autonomia das empresas na administração de processos logísticos cada vez mais dependentes de integração técnica e atualização regulatória contínua.
Além do impacto operacional, a iniciativa projeta efeitos econômicos ligados à geração de atividade empresarial, movimentação tributária e fortalecimento da cadeia de serviços logísticos na Flórida. A expectativa é que a operação também contribua para ampliar o intercâmbio comercial entre empresas americanas e mercados latino americanos em um momento de crescimento da demanda por estruturas mais integradas de distribuição regional.
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