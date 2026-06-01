Incêndio em caminhão-cegonha provoca interdição total na BR-101 em Cachoeiro

Um incêndio em um caminhão-cegonha provocou a interdição do trânsito na BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta segunda-feira (1º). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio ocorreu no km 419 da rodovia.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A interdição foi necessária para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho das equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

As chamas atingiram o veículo transportador de automóveis, mobilizando equipes de emergência no local. Motoristas que trafegavam pela região encontraram o trânsito interrompido e precisaram redobrar a atenção.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do incêndio nem sobre possíveis vítimas. Também não havia previsão para a liberação total da pista.

Condutores que seguem pela BR-101, especialmente no trecho de Cachoeiro de Itapemirim, devem acompanhar as atualizações das autoridades de trânsito e buscar rotas alternativas, caso necessário. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento da ocorrência.