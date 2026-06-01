Incêndio em caminhão-cegonha provoca interdição total na BR-101 em Cachoeiro
Ocorrência foi registrada na tarde desta segunda-feira (1º), no km 419 da rodovia, em Cachoeiro de Itapemirim.
Um incêndio em um caminhão-cegonha provocou a interdição do trânsito na BR-101, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta segunda-feira (1º). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o bloqueio ocorreu no km 419 da rodovia.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A interdição foi necessária para garantir a segurança dos motoristas e permitir o trabalho das equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência.
As chamas atingiram o veículo transportador de automóveis, mobilizando equipes de emergência no local. Motoristas que trafegavam pela região encontraram o trânsito interrompido e precisaram redobrar a atenção.
Até o momento, não foram divulgadas informações sobre as causas do incêndio nem sobre possíveis vítimas. Também não havia previsão para a liberação total da pista.
Condutores que seguem pela BR-101, especialmente no trecho de Cachoeiro de Itapemirim, devem acompanhar as atualizações das autoridades de trânsito e buscar rotas alternativas, caso necessário. Novas informações poderão ser divulgadas conforme o andamento da ocorrência.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726