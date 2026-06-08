Inscrições do Enem seguem abertas até 12 de junho
Candidatos ganham mais tempo para garantir participação no exame; provas seguem marcadas para novembro.
O Ministério da Educação (MEC) prorrogou o prazo de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026. Agora, os interessados têm até a próxima sexta-feira, 12 de junho, para realizar a inscrição e garantir participação na principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além da ampliação do período de inscrições, o MEC informou que o pagamento da taxa de inscrição poderá ser efetuado até o dia 17 de junho. A medida oferece mais tempo para que os candidatos regularizem sua participação no exame está marcado para para os dias 8 e 15 de novembro, em todo o país.
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