Internas confeccionam tapetes e participam de celebração em presídio de Cachoeiro
Ao todo, foram produzidos e expostos 316 metros lineares de imagens em áreas internas e externas das penitenciárias.
Em celebração ao Corpus Christi, pessoas privadas de liberdade de diversas unidades prisionais do Espírito Santo participaram, nesta semana, da confecção dos tradicionais tapetes religiosos. Ao todo, foram produzidos e expostos 316 metros lineares de imagens em áreas internas e externas das penitenciárias. A programação também contou com celebrações de missas e momentos de reflexão.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Em Cachoeiro de Itapemirim, a solenidade foi realizada na última terça-feira (2), no Centro Prisional Feminino de Cachoeiro de Itapemirim (CPFCI). A ação foi organizada pela Pastoral Carcerária da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, em parceria com a Secretaria da Justiça (Sejus), e proporcionou um momento inédito para as internas da unidade.
Segundo a coordenadora da Pastoral Carcerária, Kátia Coelho Travaglia, esta foi a primeira vez que o Santíssimo Sacramento percorreu as celas da unidade feminina. “Foi a primeira vez que Jesus Eucarístico visitou as celas da Unidade Prisional Feminina de Cachoeiro. Foi um momento muito emocionante e significativo para todas”, destacou.
A confecção do tapete foi realizada exclusivamente por dez internas, que trabalharam em duplas na produção de cinco painéis religiosos. Para viabilizar a atividade, a Pastoral levou o calcário já colorido, utilizado na composição dos desenhos. “Como não havia tempo para elas colorirem o material, nós já levamos o calcário nas cores necessárias. Escolhemos cinco quadros que acreditávamos ser possível confeccionar dentro do tempo disponível, e elas fizeram tudo sozinhas”, explicou Kátia.
Além do calcário branco e colorido, foram utilizados materiais como palha de café e pó de café fornecido pela própria unidade prisional. Toda a movimentação para entrada dos materiais exigiu planejamento e cuidados com os protocolos de segurança da unidade.
Os trabalhos começaram às 7 horas da manhã e foram concluídos a tempo da celebração religiosa, realizada às 13 horas. Durante a missa, o padre João Vitor Preato explicou às internas o significado da solenidade de Corpus Christi e conduziu momentos de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento.
Após a celebração, o Santíssimo percorreu os pavilhões da unidade, passando pelas celas das internas. De acordo com Kátia, uma das cenas mais marcantes ocorreu quando uma cela foi aberta para a passagem de Jesus Eucarístico. “Quando Jesus entrou, as três internas que estavam na cela se ajoelharam para louvar e adorar o Santíssimo Sacramento. Foi muito bonito”, relatou.
O encerramento contou com um momento de adoração e a bênção final. Em seguida, o tapete foi desmontado pelas próprias participantes, seguindo os procedimentos de segurança da unidade.
Para a coordenadora da Pastoral Carcerária, a ação reforça a missão evangelizadora da Igreja. “A nossa Santa Igreja chega a todos os locais. Ninguém fica sem Jesus Cristo. É um trabalho que impacta não apenas quem participa, mas também quem acompanha e percebe que a fé consegue alcançar todos os ambientes”, concluiu.
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