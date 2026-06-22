Itapemirim divulga cronograma do carro fumacê contra mosquitos

A Prefeitura de Itapemirim divulgou o cronograma de passagem do carro fumacê no município. A ação começa nesta terça-feira (23) e segue até segunda-feira (29), com atendimento em diferentes comunidades.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O objetivo é reforçar as ações de combate ao mosquito e reduzir a proliferação de vetores. A Secretaria Municipal de Saúde orienta os moradores a acompanharem os canais oficiais da Prefeitura em caso de mudanças na programação.

Leia também: Espírito Santo já registrou mais de 40 tremores de terra; entenda por que isso acontece

De acordo com o cronograma, na terça-feira (23), o carro fumacê passará por Gomes e Maraguá. Na quarta-feira (24), a ação será realizada em Itaoca Praia.

Na quinta-feira (25), o veículo atenderá as comunidades de Córrego do Ouro, Safra e Luanda. Já na sexta-feira (26), a passagem será em Itaipava Praia.

No sábado (27), o carro fumacê passará por Pedrinhos e Morro do Cabelo, em Gomes. No domingo (28), a ação será realizada em Gamboa e Areal.

A programação termina na segunda-feira (29), com atendimento em Brejo Grande do Sul e do Norte, Rio Muqui, Paineiras e Coqueiros.

A Prefeitura informa que o serviço pode ser adiado em caso de chuva, vento forte ou neblina. Por isso, os moradores devem ficar atentos às atualizações.

Durante a passagem do carro fumacê, a orientação é manter portas e janelas abertas para ampliar o alcance do produto. A população também deve eliminar focos de água parada, medida essencial para evitar a reprodução de mosquitos.