Itapemirim oferece minicursos gratuitos de culinária

O Festival da Colheita de Itapemirim está com inscrições abertas para uma programação especial voltada à capacitação e valorização da produção rural. A iniciativa oferece minicursos que unem aprendizado, tradição e gastronomia, destacando ingredientes que fazem parte da cultura e da identidade local.

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As atividades serão conduzidas pela instrutora Kelly Feitosa, do Senar/ES. A programação contempla aulas práticas voltadas para a culinária com abacaxi e café, dois produtos que possuem forte ligação com o meio rural.

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O primeiro minicurso acontece no dia 19 de junho, das 16h às 20h, com foco na culinária utilizando o abacaxi como ingrediente principal. Já no dia 20 de junho, os participantes terão duas oportunidades de capacitação. Pela manhã, das 8h às 12h, será realizada uma nova turma de culinária com abacaxi. No período da tarde, das 13h às 17h, o tema será a culinária com café.

Cada turma contará com apenas 12 vagas, o que torna a inscrição antecipada essencial para garantir participação. A proposta é proporcionar uma experiência de aprendizado que incentive a valorização da produção rural e amplie o conhecimento dos participantes sobre o aproveitamento gastronômico desses ingredientes.