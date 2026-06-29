Itapemirim reduz expediente por causa do jogo da Seleção nesta segunda

A Prefeitura de Itapemirim informou que o expediente das repartições públicas municipais será reduzido na próxima segunda-feira (29), em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. Conforme o Decreto nº 21.855/2026, os órgãos públicos municipais funcionarão das 8h às 12h.

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A medida altera o horário de atendimento ao público apenas nas repartições municipais. Por isso, os moradores devem se programar caso precisem buscar algum serviço presencial na Prefeitura ou em setores administrativos.

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De acordo com o comunicado oficial, os serviços essenciais e os órgãos que atuam em regime de escala funcionarão normalmente, garantindo a continuidade do atendimento à população.

A Prefeitura também agradeceu a compreensão dos moradores e desejou uma boa torcida pelo Brasil.

Serviço

Expediente reduzido em Itapemirim

Data: segunda-feira, 29 de junho de 2026

Horário: das 8h às 12h

Motivo: jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026

Serviços essenciais: funcionamento normal