Itapemirim reduz expediente por causa do jogo da Seleção nesta segunda
Serviços essenciais e órgãos que atuam em regime de escala funcionarão normalmente.
A Prefeitura de Itapemirim informou que o expediente das repartições públicas municipais será reduzido na próxima segunda-feira (29), em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. Conforme o Decreto nº 21.855/2026, os órgãos públicos municipais funcionarão das 8h às 12h.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A medida altera o horário de atendimento ao público apenas nas repartições municipais. Por isso, os moradores devem se programar caso precisem buscar algum serviço presencial na Prefeitura ou em setores administrativos.
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De acordo com o comunicado oficial, os serviços essenciais e os órgãos que atuam em regime de escala funcionarão normalmente, garantindo a continuidade do atendimento à população.
A Prefeitura também agradeceu a compreensão dos moradores e desejou uma boa torcida pelo Brasil.
Serviço
Expediente reduzido em Itapemirim
Data: segunda-feira, 29 de junho de 2026
Horário: das 8h às 12h
Motivo: jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026
Serviços essenciais: funcionamento normal
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