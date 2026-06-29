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Itapemirim reduz expediente por causa do jogo da Seleção nesta segunda

Serviços essenciais e órgãos que atuam em regime de escala funcionarão normalmente.

Copa do Mundo
Foto: @neymarjr

A Prefeitura de Itapemirim informou que o expediente das repartições públicas municipais será reduzido na próxima segunda-feira (29), em razão do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026. Conforme o Decreto nº 21.855/2026, os órgãos públicos municipais funcionarão das 8h às 12h.

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A medida altera o horário de atendimento ao público apenas nas repartições municipais. Por isso, os moradores devem se programar caso precisem buscar algum serviço presencial na Prefeitura ou em setores administrativos.

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De acordo com o comunicado oficial, os serviços essenciais e os órgãos que atuam em regime de escala funcionarão normalmente, garantindo a continuidade do atendimento à população.

A Prefeitura também agradeceu a compreensão dos moradores e desejou uma boa torcida pelo Brasil.

Serviço

Expediente reduzido em Itapemirim
Data: segunda-feira, 29 de junho de 2026
Horário: das 8h às 12h
Motivo: jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo FIFA 2026
Serviços essenciais: funcionamento normal

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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