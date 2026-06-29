Jogo Brasil e Japão: veja o que está em jogo nesse duelo entre as seleções

Brasil e Japão voltam a se enfrentar nesta segunda-feira (29), pela fase de mata-mata da Copa do Mundo de 2026, em um confronto marcado pelo amplo domínio brasileiro no histórico oficial entre as seleções. Em partidas válidas por competições organizadas pela FIFA, a equipe brasileira nunca foi derrotada pelos japoneses.

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O primeiro encontro oficial aconteceu na Copa das Confederações de 2001 e terminou empatado sem gols. Quatro anos depois, as equipes voltaram a se enfrentar na mesma competição e ficaram no empate por 2 a 2. Já na Copa do Mundo de 2006, o Brasil venceu o Japão por 4 a 1, resultado que garantiu a manutenção da invencibilidade brasileira em torneios oficiais.

Apesar do retrospecto favorável, a seleção japonesa chega ao confronto em crescimento no cenário internacional. Nos últimos anos, o Japão consolidou sua presença em grandes competições e passou a enfrentar as principais seleções do mundo em igualdade técnica. Em amistosos recentes, os japoneses conseguiram a primeira vitória sobre o Brasil, demonstrando a evolução da equipe asiática.

O duelo desta segunda-feira coloca frente a frente uma seleção brasileira tradicionalmente dominante no futebol mundial e um Japão que busca escrever um novo capítulo em sua história. Enquanto o Brasil tenta manter a vantagem construída ao longo dos anos, os japoneses entram em campo em busca de uma classificação inédita diante do adversário sul-americano.