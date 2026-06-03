Jovem Valor divulga vaga de estágio para ensino médio em Cachoeiro
Oportunidade é destinada a estudantes do ensino médio a partir de 16 anos e oferece bolsa, seguro de vida e vale-transporte.
Estudantes do ensino médio que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho têm uma nova chance em Cachoeiro de Itapemirim. A Jovem Valor está conduzindo o processo seletivo para uma vaga de estágio em uma empresa do segmento de mármores e granitos localizada no bairro Coutinho.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A oportunidade é destinada a candidatos de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos. O estagiário atuará no apoio às rotinas administrativas da empresa, desenvolvendo atividades importantes para o funcionamento do setor.
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Entre as atribuições estão a organização de documentos físicos e digitais, atualização de cadastros, preenchimento de planilhas e relatórios, atendimento telefônico e recepção, além do suporte no envio de e-mails e no controle de documentos.
A vaga oferece bolsa mensal de R$ 700, seguro de vida e vale-transporte. A carga horária será de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h18.
Segundo a Jovem Valor, a oportunidade é uma alternativa para que estudantes adquiram experiência profissional, desenvolvam novas habilidades e ampliem seus conhecimentos na área administrativa.
Detalhes da vaga
- Cargo: Estágio – Ensino Médio
- Local: Bairro Coutinho, Cachoeiro de Itapemirim
- Segmento: Comércio de mármores e granitos
- Idade mínima: 16 anos
- Bolsa: R$ 700,00
- Benefícios: Seguro de vida e vale-transporte
- Horário: Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h18
- Código da vaga: 138995
Como se candidatar
Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (28) 99947-1330 para obter mais informações e participar do processo seletivo.
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