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Jovem Valor divulga vaga de estágio para ensino médio em Cachoeiro

Oportunidade é destinada a estudantes do ensino médio a partir de 16 anos e oferece bolsa, seguro de vida e vale-transporte.

Vagas de estágio
Foto: Freepik

Estudantes do ensino médio que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho têm uma nova chance em Cachoeiro de Itapemirim. A Jovem Valor está conduzindo o processo seletivo para uma vaga de estágio em uma empresa do segmento de mármores e granitos localizada no bairro Coutinho.

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A oportunidade é destinada a candidatos de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos. O estagiário atuará no apoio às rotinas administrativas da empresa, desenvolvendo atividades importantes para o funcionamento do setor.

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Entre as atribuições estão a organização de documentos físicos e digitais, atualização de cadastros, preenchimento de planilhas e relatórios, atendimento telefônico e recepção, além do suporte no envio de e-mails e no controle de documentos.

A vaga oferece bolsa mensal de R$ 700, seguro de vida e vale-transporte. A carga horária será de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h18.

Segundo a Jovem Valor, a oportunidade é uma alternativa para que estudantes adquiram experiência profissional, desenvolvam novas habilidades e ampliem seus conhecimentos na área administrativa.

Detalhes da vaga

  • Cargo: Estágio – Ensino Médio
  • Local: Bairro Coutinho, Cachoeiro de Itapemirim
  • Segmento: Comércio de mármores e granitos
  • Idade mínima: 16 anos
  • Bolsa: R$ 700,00
  • Benefícios: Seguro de vida e vale-transporte
  • Horário: Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h18
  • Código da vaga: 138995

Como se candidatar

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (28) 99947-1330 para obter mais informações e participar do processo seletivo.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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