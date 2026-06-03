Jovem Valor divulga vaga de estágio para ensino médio em Cachoeiro

Estudantes do ensino médio que buscam uma oportunidade para ingressar no mercado de trabalho têm uma nova chance em Cachoeiro de Itapemirim. A Jovem Valor está conduzindo o processo seletivo para uma vaga de estágio em uma empresa do segmento de mármores e granitos localizada no bairro Coutinho.

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A oportunidade é destinada a candidatos de ambos os sexos, com idade mínima de 16 anos. O estagiário atuará no apoio às rotinas administrativas da empresa, desenvolvendo atividades importantes para o funcionamento do setor.

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Entre as atribuições estão a organização de documentos físicos e digitais, atualização de cadastros, preenchimento de planilhas e relatórios, atendimento telefônico e recepção, além do suporte no envio de e-mails e no controle de documentos.

A vaga oferece bolsa mensal de R$ 700, seguro de vida e vale-transporte. A carga horária será de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h18.

Segundo a Jovem Valor, a oportunidade é uma alternativa para que estudantes adquiram experiência profissional, desenvolvam novas habilidades e ampliem seus conhecimentos na área administrativa.

Detalhes da vaga

Cargo: Estágio – Ensino Médio

Estágio – Ensino Médio Local: Bairro Coutinho, Cachoeiro de Itapemirim

Bairro Coutinho, Cachoeiro de Itapemirim Segmento: Comércio de mármores e granitos

Comércio de mármores e granitos Idade mínima: 16 anos

16 anos Bolsa: R$ 700,00

R$ 700,00 Benefícios: Seguro de vida e vale-transporte

Seguro de vida e vale-transporte Horário: Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h18

Segunda a sexta-feira, das 13h às 17h18 Código da vaga: 138995

Como se candidatar

Os interessados devem entrar em contato pelo telefone (28) 99947-1330 para obter mais informações e participar do processo seletivo.