Lula sobre câncer de pele: "Quero dizer para vocês que eu estou bem"
A fala ocorreu durante discurso no lançamento da nova linha de crédito para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (12), que terminou sua 15ª sessão de radioterapia para tratar de um câncer de pele na cabeça. Ele afirmou que está curado e que está bem. A fala ocorreu durante discurso no lançamento da nova linha de crédito para entregadores comprarem motos e bicicletas elétricas.
“Hoje eu fui no Hospital Sírio-Libanês e terminei a minha 15ª radioterapia. Eu tive um câncer de pele e a radioterapia foi para sumir de vez com qualquer perspectiva. Mas eu quero dizer para vocês que eu estou bem”, afirmou.
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Lula declarou que está feliz com as entregas do governo e com a sua “cura definitiva” do câncer de pele.
“Então, eu estou feliz por essas coisas, por vocês, pelo amor que eu tenho pela minha mulher e que eu quero transferir isso para que todo mundo saiba o quanto é importante a gente amar e pela minha cura definitiva desse câncer de pele”, completou.
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