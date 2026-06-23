Mãe de Oliver Tree confirma que família não receberá fortuna do cantor

Em postagem nas redes sociais, Christine Begin Nickell, a mãe de Oliver Tree, confirmou que a família do cantor não receberá “um centavo” de sua fortuna. Morto em junho em acidente de helicóptero no Rio de Janeiro, o artista já havia deixado pronto um testamento que deixava seus bens para uma fundação voltada ao apoio a artistas.

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No Facebook, Christine compartilhou uma imagem que compila momentos de vídeos do filho, afirmando na legenda que “A Bolsa Extremamente Épica do Dr. Oliver Tree para Bebês Gênios começará a funcionar nesta semana”.

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O patrimônio líquido de Tree foi avaliado em US$ 4 milhões, cerca de R$ 20 milhões na cotação atual, pelo site Celebrity Net Worth. O dinheiro foi acumulado por sua carreira na música. Ele atuou como produtor, músico e compositor, além de trabalhos na produção de vídeos e outros conteúdos para a internet.

O destino da herança já havia sido adiantado pelo próprio Tree em abril deste ano. Em entrevista ao podcast Zach Sang Show, o cantor contou que havia criado um comitê para comandar a fundação, que seria liderada por ele próprio até a sua morte.

Morto no último dia 14, Tree teve seu corpo levado aos Estados Unidos, sua terra natal, chegando no território norte-americano nesta segunda-feira, 22, e sepultado no estado da Califórnia.