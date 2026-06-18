Mais de 40 criminosos são presos em megaoperação no Sul do ES
Operação Cinturão Sul cumpriu mandados em 19 municípios e também apreendeu armas, drogas, veículos e dinheiro.
Mais de 40 suspeitos foram presos durante uma megaoperação deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), na madrugada desta quinta-feira (18), em municípios da Região Sul capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação, chamada de Operação Cinturão Sul, cumpriu mandados judiciais de forma simultânea em 19 municípios. A operação mobilizou equipes das Delegacias Regionais de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Anchieta.
Além das prisões, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, drogas, veículos e dinheiro. O material recolhido será usado nas investigações sobre a atuação de grupos criminosos na região.
A operação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTaer).
Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação foi atingir lideranças de organizações criminosas, enfraquecer estruturas desses grupos e reduzir os índices de criminalidade no Sul do Estado.
Os detalhes da Operação Cinturão Sul serão apresentados em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.
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