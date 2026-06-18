Mais de 40 criminosos são presos em megaoperação no Sul do ES

Mais de 40 suspeitos foram presos durante uma megaoperação deflagrada pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), na madrugada desta quinta-feira (18), em municípios da Região Sul capixaba.

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A ação, chamada de Operação Cinturão Sul, cumpriu mandados judiciais de forma simultânea em 19 municípios. A operação mobilizou equipes das Delegacias Regionais de Alegre, Cachoeiro de Itapemirim, Itapemirim e Anchieta.

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Além das prisões, os policiais apreenderam quatro armas de fogo, drogas, veículos e dinheiro. O material recolhido será usado nas investigações sobre a atuação de grupos criminosos na região.

A operação contou com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (NOTaer).

Segundo a Polícia Civil, o objetivo da ação foi atingir lideranças de organizações criminosas, enfraquecer estruturas desses grupos e reduzir os índices de criminalidade no Sul do Estado.

Os detalhes da Operação Cinturão Sul serão apresentados em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (19), na Chefatura da Polícia Civil, em Vitória.