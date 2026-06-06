Menina de 16 anos mata primo a facadas em Conceição do Castelo
Uma adolescente de 16 anos foi apreendida após matar o primo a facadas durante uma discussão em Conceição do Castelo, na região do Caparaó do Espírito Santo.
Um homem identificado como Paulo André Moreira morreu após ser esfaqueado pela própria prima, uma adolescente de 16 anos, na noite desta sexta-feira (5), no Centro de Conceição do Castelo, na região do Caparaó do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após uma discussão entre a vítima e a adolescente dentro da residência onde ela morava com a mãe. Segundo relato da mulher aos policiais, durante o desentendimento, a jovem pegou uma faca e atingiu o peito do primo.
Após o ataque, a adolescente teria jogado a arma em uma pilha de entulho próxima ao imóvel e fugido do local. A faca utilizada no crime foi localizada e recolhida pelos militares.
Durante as buscas, a menor foi encontrada escondida em uma rua nas proximidades e apreendida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e prestou socorro à vítima, mas Paulo André Moreira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da ambulância.
Em nota, a Polícia Civil informou que a adolescente foi encaminhada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Posteriormente, ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).
O corpo de Paulo André Moreira foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos legais.
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