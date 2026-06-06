Menina de 16 anos mata primo a facadas em Conceição do Castelo

Um homem identificado como Paulo André Moreira morreu após ser esfaqueado pela própria prima, uma adolescente de 16 anos, na noite desta sexta-feira (5), no Centro de Conceição do Castelo, na região do Caparaó do Espírito Santo.

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De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada após uma discussão entre a vítima e a adolescente dentro da residência onde ela morava com a mãe. Segundo relato da mulher aos policiais, durante o desentendimento, a jovem pegou uma faca e atingiu o peito do primo.

Após o ataque, a adolescente teria jogado a arma em uma pilha de entulho próxima ao imóvel e fugido do local. A faca utilizada no crime foi localizada e recolhida pelos militares.

Durante as buscas, a menor foi encontrada escondida em uma rua nas proximidades e apreendida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) foi acionado e prestou socorro à vítima, mas Paulo André Moreira não resistiu aos ferimentos e morreu ainda dentro da ambulância.

Em nota, a Polícia Civil informou que a adolescente foi encaminhada para a Delegacia de Venda Nova do Imigrante, onde foi autuada por ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado. Posteriormente, ela foi encaminhada ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O corpo de Paulo André Moreira foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante para os procedimentos legais.