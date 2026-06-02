Morre motorista de Corolla que bateu contra viga de concreto em Cachoeiro

O motorista do Toyota Corolla, identificado como João Renato Fassarella, de 64 anos, morreu após um grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (2), na ES-482, na região de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

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De acordo com as informações apuradas no local, João Renato seguia pela rodovia quando tentou realizar uma ultrapassagem. No entanto, o veículo aquaplanou na pista e o condutor perdeu o controle da direção. Em seguida, o carro saiu da trajetória e colidiu violentamente contra uma coluna de concreto que sustenta um viaduto.

Com a força do impacto, o motorista ficou preso às ferragens. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar socorro, enquanto militares do Corpo de Bombeiros realizaram o desencarceramento da vítima.

Após ser retirado do veículo, João Renato recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar da região. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.