Motociclista de 40 anos morre após perder controle da direção em Alegre
Condutor de uma Honda Bros perdeu o controle da motocicleta em uma curva e colidiu contra o meio-fio da rodovia, próximo ao distrito de Celina.
Um motociclista de 40 anos morreu em um acidente registrado na noite desta terça-feira (9) na BR-482, nas proximidades do distrito de Celina, na zona rural de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 23h18, no sentido Guaçuí.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, o condutor de uma motocicleta Honda Bros vermelha perdeu o controle da direção ao fazer uma curva e acabou colidindo contra o meio-fio da rodovia.
Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e, ao chegar ao local, constatou a morte do motociclista. A vítima foi identificada como Danilo Furtado Pereira, de 40 anos.
A área do acidente foi isolada para os trabalhos da Polícia Científica, responsável pela perícia no local. Após os procedimentos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).
Segundo a PM, a motocicleta estava com a documentação regular e foi liberada a um responsável após a conclusão das medidas legais. A ocorrência foi registrada e encaminhada às autoridades competentes para investigação das circunstâncias do acidente.
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