Motorista fica gravemente ferido após bater Corolla contra viaduto em Cachoeiro

Um grave acidente foi registrado na ES-482, na região de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (2). O motorista de um Toyota Corolla ficou gravemente ferido após perder o controle da direção e colidir contra uma coluna de concreto que sustenta um viaduto.

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De acordo com as informações apuradas no local, o condutor tentava realizar uma ultrapassagem quando o veículo aquaplanou na pista. Sem conseguir retomar o controle, o carro saiu da trajetória e atingiu violentamente a estrutura de concreto.

Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros, enquanto militares do Corpo de Bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento da vítima.

Após ser retirado do veículo, o condutor recebeu atendimento médico e foi encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar da região.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O trecho da rodovia exigiu atenção redobrada dos motoristas durante o atendimento da ocorrência.