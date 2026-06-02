Motorista fica gravemente ferido após bater Corolla contra viaduto em Cachoeiro
Motorista de Corolla ficou gravemente ferido após aquaplanar e bater contra coluna de viaduto na ES-482, em Cachoeiro de Itapemirim.
Um grave acidente foi registrado na ES-482, na região de Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (2). O motorista de um Toyota Corolla ficou gravemente ferido após perder o controle da direção e colidir contra uma coluna de concreto que sustenta um viaduto.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com as informações apuradas no local, o condutor tentava realizar uma ultrapassagem quando o veículo aquaplanou na pista. Sem conseguir retomar o controle, o carro saiu da trajetória e atingiu violentamente a estrutura de concreto.
Com o impacto, o motorista ficou preso às ferragens. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os primeiros socorros, enquanto militares do Corpo de Bombeiros realizaram o trabalho de desencarceramento da vítima.
Após ser retirado do veículo, o condutor recebeu atendimento médico e foi encaminhado em estado grave para uma unidade hospitalar da região.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. O trecho da rodovia exigiu atenção redobrada dos motoristas durante o atendimento da ocorrência.
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