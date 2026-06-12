Mulher esfaqueia homem ao ter pedido de namoro negado no ES

Um pedido de namoro recusado terminou em violência no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (12). Uma mulher de 48 anos foi presa após esfaquear um homem de 26 anos.

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De acordo com a Polícia Militar, os dois mantinham um relacionamento casual, e a vítima havia deixado claro que não queria um compromisso sério. Após o expediente, o homem estava sentado com amigos na calçada quando a agressora o chamou para conversar em uma esquina próxima.

O homem foi socorrido e levado para atendimento médico, mas seu estado de saúde não foi informado.

A suspeita foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha, autuada em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. A Polícia Civil reforça que investiga rigorosamente casos de violência motivados por conflitos pessoais.