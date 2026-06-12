Mulher esfaqueia homem ao ter pedido de namoro negado no ES
Mulher é presa em Vila Velha após esfaquear homem de 26 anos, após pedido de namoro ser recusado. Polícia Civil investiga tentativa de homicídio.
Um pedido de namoro recusado terminou em violência no bairro Ilha das Flores, em Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (12). Uma mulher de 48 anos foi presa após esfaquear um homem de 26 anos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com a Polícia Militar, os dois mantinham um relacionamento casual, e a vítima havia deixado claro que não queria um compromisso sério. Após o expediente, o homem estava sentado com amigos na calçada quando a agressora o chamou para conversar em uma esquina próxima.
O homem foi socorrido e levado para atendimento médico, mas seu estado de saúde não foi informado.
A suspeita foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha, autuada em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. A Polícia Civil reforça que investiga rigorosamente casos de violência motivados por conflitos pessoais.
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