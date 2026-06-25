Com sede no pólo financeiro de Brickell, em Miami, a futura OMNISMART IA irá introduzir no mercado da Flórida um modelo integrado de vistorias e manutenção voltado para o setor de energia solar fotovoltaica. O novo empreendimento será conduzido pelo executivo Valdecir Magalhães e utilizará aeronaves não tripuladas equipadas com inteligência artificial para realizar diagnósticos avançados de infraestrutura. A operação comercial funcionará por meio de uma plataforma que unirá o serviço direto de campo, com assinaturas recorrentes para limpeza dos painéis, ao licenciamento de seus sistemas de software e hardware para operadores locais.

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A viabilidade do negócio atende diretamente às exigências climáticas do mercado americano. As frequentes tempestades da Flórida aceleram o desgaste e geram acúmulo de sujeira nas instalações solares, o que exige um monitoramento altamente rigoroso por parte dos proprietários. A tecnologia de visão computacional da empresa mapeará os telhados com precisão milimétrica para identificar falhas térmicas e gerar relatórios automatizados voltados para ações de reparo. Avaliações setoriais documentam que a adoção desta tecnologia comprime o tempo das inspeções em até 75% e reduz os custos de auditoria entre 30% e 80%. O resultado final é um ganho médio de potência de 24% a 25% após as devidas manutenções preventivas.

O plano de negócios oficial do projeto detalha os impactos financeiros positivos que a nova operação trará aos Estados Unidos. As projeções fiscais da OMNISMART IA calculam um recolhimento total de 3.421.261 dólares em impostos ao longo dos primeiros cinco anos de atividade. Esse montante engloba taxas federais, estaduais e recolhimentos diretos sobre a folha de pagamento.

A execução deste planejamento estratégico conta com a experiência técnica de Valdecir Magalhães. Ao aplicar sua vivência no gerenciamento de operações complexas, o executivo estruturou os manuais da empresa para que o time de campo e os futuros parceiros trabalhem em total conformidade com as regulações de segurança aérea da agência reguladora americana. Este rigor técnico evitará riscos operacionais e ajudará a criar vagas de trabalho qualificadas no emergente mercado de energia limpa dos Estados Unidos.