Operação Cinturão Sul apreende drogas, dinheiro e veículos em Piúma
Operação Cinturão Sul apreendeu drogas, dinheiro, celulares e veículos em uma residência no bairro Céu Azul, em Piúma.
A Polícia Militar prestou apoio à Polícia Civil durante a Operação Cinturão Sul, realizada nesta quinta-feira (18), que resultou na apreensão de drogas, dinheiro em espécie, celulares e veículos em Piúma, no litoral sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal Regional de Itapemirim e Marataízes. O objetivo era localizar entorpecentes, armas, munições e outros materiais relacionados à atividade criminosa.
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Durante as buscas em uma residência no bairro Céu Azul, os policiais encontraram 11 pinos com substância semelhante à cocaína, R$ 1 mil em espécie, embalagens utilizadas para acondicionar drogas, dois aparelhos celulares e um equipamento de videomonitoramento.
Além dos materiais, um carro e uma motocicleta foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia de Piúma.
O morador do imóvel foi conduzido à delegacia, juntamente com todo o material recolhido, para as providências cabíveis. A ocorrência integra as ações da Operação Cinturão Sul, deflagrada pelas forças de segurança para combater a criminalidade na região Sul do Estado.
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