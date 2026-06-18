Operação Cinturão Sul termina com quatro presos e apreensões em Guaçuí

A Delegacia de Polícia de Guaçuí participou da Operação Cinturão Sul, deflagrada entre a noite de quarta-feira (17) e a manhã desta quinta-feira (18), e prendeu quatro pessoas em flagrante durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão no bairro São Miguel.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A operação contou com o apoio da Polícia Militar, do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Penal, além da presença do delegado-geral da Polícia Civil do Espírito Santo.

Leia mais: Ex-vice-prefeito de Ibitirama acusado de matar a esposa vai a júri popular

Em uma das ações, realizada na região conhecida como “Lagoa”, os policiais encontraram aproximadamente 200 gramas de maconha, uma pedra de crack de cerca de 65 gramas, balanças de precisão e materiais utilizados no preparo dos entorpecentes. Três pessoas que estavam no imóvel — uma mulher de 66 anos e dois homens, de 22 e 26 anos — foram presas em flagrante por tráfico de drogas.

Já na manhã desta quinta-feira, as equipes cumpriram novos mandados em duas residências na Rua Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O principal alvo da investigação, de 21 anos, não foi localizado, mas os policiais apreenderam uma espingarda calibre .22 e cerca de R$ 14 mil em espécie.

O pai do investigado, de 52 anos, assumiu a propriedade da arma e foi preso em flagrante por posse irregular. Após pagamento de fiança, ele foi liberado. O dinheiro encontrado no quarto do filho foi apreendido e será analisado no curso das investigações sobre tráfico de drogas.

Segundo a Polícia Civil, a operação integra as ações de combate ao crime organizado na região Sul do Espírito Santo.