Operação da Polícia Civil apreende 20 animais exóticos mantidos ilegalmente no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) apreendeu 20 animais exóticos mantidos ilegalmente em uma residência no bairro Alvorada, em Vila Velha, durante a operação “Sonic”, realizada na manhã desta quarta-feira (17).

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A ação foi conduzida pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

No imóvel, os policiais encontraram 18 ouriços-pigmeus africanos, incluindo filhotes, e duas cobras-do-milharal, espécie originária da América do Norte. Segundo o delegado Leandro Piquet, a presença dos filhotes indica reprodução em cativeiro sem autorização dos órgãos ambientais.

As investigações também apontaram indícios de comercialização ilegal dos animais. De acordo com a Polícia Civil, exemplares de cobra-do-milharal eram anunciados por cerca de R$ 4 mil.

Os animais foram apreendidos e encaminhados à Prefeitura de Vila Velha, que fará o repasse ao Ibama para definição do destino adequado. O investigado poderá responder por crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos na comercialização ilegal de animais exóticos na Grande Vitória.