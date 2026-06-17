Operação da Polícia Civil apreende 20 animais exóticos mantidos ilegalmente no ES
Ouriços-pigmeus africanos e cobras-do-milharal eram criados sem autorização ambiental
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) apreendeu 20 animais exóticos mantidos ilegalmente em uma residência no bairro Alvorada, em Vila Velha, durante a operação “Sonic”, realizada na manhã desta quarta-feira (17).Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A ação foi conduzida pelo Núcleo de Proteção aos Animais da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), com apoio da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
No imóvel, os policiais encontraram 18 ouriços-pigmeus africanos, incluindo filhotes, e duas cobras-do-milharal, espécie originária da América do Norte. Segundo o delegado Leandro Piquet, a presença dos filhotes indica reprodução em cativeiro sem autorização dos órgãos ambientais.
As investigações também apontaram indícios de comercialização ilegal dos animais. De acordo com a Polícia Civil, exemplares de cobra-do-milharal eram anunciados por cerca de R$ 4 mil.
Os animais foram apreendidos e encaminhados à Prefeitura de Vila Velha, que fará o repasse ao Ibama para definição do destino adequado. O investigado poderá responder por crime ambiental previsto na Lei de Crimes Ambientais.
A Polícia Civil informou que as investigações continuam para identificar outros envolvidos na comercialização ilegal de animais exóticos na Grande Vitória.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726