Operação em Guaçuí apreende arma, mais de R$ 14 mil e leva suspeito à delegacia

Uma operação realizada pelas polícias Civil e Militar na manhã desta quinta-feira (18) resultou na apreensão de uma arma de fogo, mais de R$ 14 mil em dinheiro e diversos materiais em Guaçuí, no Caparaó capixaba.

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A ação ocorreu durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. As diligências foram realizadas em dois imóveis localizados na Rua Nossa Senhora Perpétua do Socorro, sob coordenação da Polícia Civil.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma garrucha calibre .22, uma munição calibre 7,62, R$ 14.046 em espécie, materiais utilizados para embalar entorpecentes, sete aparelhos celulares, quatro cordões de prata, uma câmera de segurança e um cartão bancário.

Além dos objetos apreendidos, uma motocicleta Honda CB 300 foi recolhida e encaminhada para um pátio credenciado.

Um homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Todo o material apreendido permaneceu sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.