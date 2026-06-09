Operação prende chefe do tráfico e autores de homicídios em Cachoeiro

A Polícia Civil prendeu, nessa segunda-feira (8), dois homens suspeitos de participação no homicídio de Luiz Cláudio Vigna, ocorrido no último dia 6 de junho, no bairro Parque das Laranjeiras, em Cachoeiro de Itapemirim. Durante a operação, os investigadores apreenderam mais de R$ 15 mil em espécie, além de materiais ligados ao tráfico de drogas.

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As ações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e fazem parte das investigações para esclarecer o crime. As equipes também apreenderam um Honda Civic prata, apontado por testemunhas como o veículo utilizado na fuga dos autores após a execução.

Durante as diligências, os policiais identificaram um homem de 25 anos, investigado como responsável por dar apoio à ação criminosa. Em monitoramento, a equipe observou que o suspeito alterou o trajeto ao perceber a presença policial. Pouco depois, ele foi abordado ao deixar uma residência carregando uma sacola plástica.

Segundo a Polícia Civil, o próprio suspeito admitiu que o dinheiro transportado era proveniente do tráfico de drogas. Dentro da embalagem, os agentes encontraram R$ 15.040,00 em espécie, principalmente em notas de pequeno valor, característica comum da comercialização ilegal de entorpecentes.

Com os elementos já reunidos na investigação, os policiais seguiram até a residência de onde o dinheiro havia sido retirado. No imóvel, os agentes prenderam um homem de 35 anos, apontado pelas investigações como um dos executores do assassinato.

De acordo com o delegado Felipe Vivas, titular da DHPP de Cachoeiro de Itapemirim, os dois detidos são investigados por integrar a organização criminosa conhecida como BMD (Bonde do Maria Dias), que atua no tráfico de drogas no bairro Zumbi. Ainda segundo o delegado, o suspeito de 35 anos é considerado uma das lideranças do grupo.

Durante a operação, um terceiro suspeito de participação no homicídio chegou ao local em uma motocicleta, mas conseguiu fugir ao perceber a presença das equipes policiais. As diligências continuam para localizar e prender o investigado.

Além do dinheiro, os policiais apreenderam uma balança de precisão industrial com capacidade para até 33 quilos, diversos aparelhos celulares, um cartão bancário e o veículo com características semelhantes ao utilizado no crime.

Diante dos fatos, os dois suspeitos foram autuados, em tese, por associação para o tráfico e encaminhados ao sistema prisional. A Polícia Civil informou que as investigações prosseguem e que existem fortes indícios da participação dos detidos na execução de Luiz Cláudio Vigna.

“A DHPP continua trabalhando para identificar, localizar e responsabilizar todos os envolvidos no crime”, destacou o delegado Felipe Vivas.