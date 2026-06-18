Ouvidoria do SUS de Alegre incentiva sugestões e elogios da população

A Prefeitura de Alegre, por meio da Ouvidoria do SUS, reforça a importância da participação da população no aprimoramento do sistema de saúde municipal.

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A iniciativa não se limita a apontar problemas: ela também permite que cidadãos enviem sugestões e elogios, reconhecendo boas práticas e ações de profissionais de saúde.

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Com o canal oficial da Ouvidoria, os moradores podem:

Registrar propostas voltadas ao aprimoramento das práticas, ações e serviços do Sistema Único de Saúde.

Enviar elogios como forma de reconhecimento e satisfação em relação aos serviços recebidos nas unidades de saúde.

Segundo a Prefeitura, todas as manifestações são consideradas um instrumento importante de participação social, contribuindo para o aperfeiçoamento contínuo dos serviços públicos de saúde e para o fortalecimento do controle social no município.

A Ouvidoria do SUS de Alegre funciona como um canal direto de comunicação entre população e administração, permitindo que sugestões e elogios sejam analisados e utilizados para melhorar o atendimento. A Prefeitura reforça que a colaboração dos cidadãos é fundamental para construir um SUS mais eficiente, acessível e valorizado.