Pedra do Macaco: o que era para ser uma foto terminou em tragédia na trilha

Um homem de 44 anos morreu após cair de um penhasco durante uma trilha na Pedra do Macaco, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, na manhã de domingo (28). A vítima foi identificada como Caio Rocha Aguiar Arrabal.

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De acordo com informações do portal g1, Caio participava de uma atividade na trilha localizada em São José do Imbassaí, em um ponto que fica a cerca de 150 metros de altura. O homem integrava uma equipe que conduzia um grupo de visitantes de Araruama até o local.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que a vítima estava no topo da formação rochosa. Segundo a Polícia Militar, Caio teria subido em uma pedra para tirar uma fotografia. Durante a descida, ele caminhava de costas e, ao virar o corpo para continuar o trajeto de frente, acabou perdendo o equilíbrio e caiu na ribanceira.

O vídeo era gravado por uma das integrantes do grupo e registrou os instantes que antecederam o acidente. Conforme as informações, esta era a primeira vez que Caio realizava o percurso da trilha da Pedra do Macaco.