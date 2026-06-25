Pequeno morador de Guarapari entrou em campo com bola oficial em Brasil x Escócia

Aos 13 anos, Samuel Silva viveu um momento marcante na quarta-feira (24). O estudante da rede municipal de Guarapari entrou em campo com a bola oficial da partida entre Brasil e Escócia, pela Copa do Mundo, no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.

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Samuel mora no bairro Bela Vista e estuda na Escola Municipal Cândida Soares Machado, localizada no bairro Nossa Senhora da Conceição. A participação antes do jogo da Seleção Brasileira representou uma experiência especial para o jovem atleta.

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O estudante de Guarapari atua no Coimbra, de Vila Velha, e também no Sfera, de São Paulo. A oportunidade surgiu por meio do desempenho dele no clube paulista.

Em 2025, Samuel disputou uma competição internacional de base em Los Angeles. Na ocasião, ele foi campeão e ainda ganhou destaque individual, o que abriu caminho para a participação no jogo entre Brasil e Escócia.

Para celebrar o momento, a Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Educação, instalou um telão na quadra da Escola Jorge Buery, no bairro Bela Vista.

Com isso, a comunidade pôde acompanhar a entrada de Samuel em campo antes da partida da Seleção Brasileira. O gesto aproximou familiares, colegas e moradores de um momento importante na trajetória do jovem atleta.